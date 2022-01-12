Донецкий клуб не смог убедить Хулиана Альвареса попробовать свои силы в УПЛ.

Нападающий Ривер Плейта Хулиан Альварес отказался от перехода в Шахтер, сообщает Inter-news.it.

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"Горняки" предлагали за футболиста 20 млн евро, но форвард отклонил предложение, зная об интересе других клубов. Напомним, кроме "оранжево-черных" игроком сборной Аргентины интересуются Манчестер Юнайтед, Интер, Атлетико и Севилья.

К слову, в текущем сезоне Альварес провел за "миллионеров" 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с Ривером Плейтом действует до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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