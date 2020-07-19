Форвард Руха признался, почему не удалось заиграть в Европе

Нападающий львовского Руха Станислав Беленький рассказал о горьком опыте выступлений в европейских чемпионатах.

"Я не знаю были ли какие-то предложения по мне, но в любом случае если они и были, то дальше президента Олимпика не доходили. Знаю, что словацкий клуб Дунайска хотел выкупить меня еще зимой, но тогда стороны не сошлись по деньгам. После этого уже за пол года агенты мне сообщили о заинтересованности этого клуба снова и я согласился.

Руху грозит болезненная кадровая чистка в случае невыхода команды в УПЛ

Мне импонировали задачи и инфраструктура, которая под это строилась. А решающим фактором стало то, что политика клуба Дунайска направлена ​​на воспитание молодежи с целью дальнейшей перепродажи, некий трамплин в более именитый чемпионат.

Не могу сказать, что у меня там произошел конфликт с тренером. Было некоторое недопонимание: вот просто не могли понять друг друга и дело даже не в языке. В итоге я почти год не играл и понимал, что так дальше продолжаться не может. Во время одного из предсезонных спаррингов мне сообщили после матча, что соперник (Заглембе – прим.) мной заинтересовался и хочет взять меня в аренду.

Я даже не думал долго, даже несмотря на то, что команда вылетела из Экстраклясы. Я хотел переехать. Просто лучше играть даже во Втором польском дивизионе, чем просто сидеть. Но в Польше также не все сложилось так как хотелось, потому что тренера, который меня позвал, почти сразу уволили. И лимит на легионеров, который допускал лишь одного иностранца на поле от команды, не давал себя раскрыть в полной мере. Поэтому по окончании полугодового контракта с Заглембе мы попрощались. В конце концов, в Европе хорошо, но уже хотелось домой. Когда я узнал об инициативе Руха меня арендовать – сразу согласился", – цитирует Беленького Профессиональная футбольная лига.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох