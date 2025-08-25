Никита Дорош решил получить больше игровой практики во взрослом футболе.

Чернигов, который по итогам прошлого сезона получил право выступать во втором по силе дивизионе, на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Руха Никиты Дороша.

Рух едва не влетел аматорам, ЮКСА и ФСК Мариуполь идут дальше, Напряженная серия пенальти: Кубок Украины

18-летний игрок перебрался в новую команду на правах аренды, подписав контракт на один сезон – до 30 июня 2026 года.

Напомним, Дорош – воспитанник черниговской СДЮШОР Юность. С сентября 2023 года выступал за Колос U-17, а летом 2024-го перешел в Рух. Прошлый сезон провел за команду U-19, забив 5 голов в 24 матчах молодежного первенства.

К слову, Чернигов после 30-х туров идет в турнирной таблице Первой лиги на десятой строчке, имея в своем активе 3 очка.