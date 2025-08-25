Форвард Руха официально перешел в клуб Первой лиги
Никита Дорош решил получить больше игровой практики во взрослом футболе.
Чернигов, который по итогам прошлого сезона получил право выступать во втором по силе дивизионе, на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Руха Никиты Дороша.
Рух едва не влетел аматорам, ЮКСА и ФСК Мариуполь идут дальше, Напряженная серия пенальти: Кубок Украины
18-летний игрок перебрался в новую команду на правах аренды, подписав контракт на один сезон – до 30 июня 2026 года.
Напомним, Дорош – воспитанник черниговской СДЮШОР Юность. С сентября 2023 года выступал за Колос U-17, а летом 2024-го перешел в Рух. Прошлый сезон провел за команду U-19, забив 5 голов в 24 матчах молодежного первенства.
К слову, Чернигов после 30-х туров идет в турнирной таблице Первой лиги на десятой строчке, имея в своем активе 3 очка.