"Это очень важный для меня гол. После восстановления от тяжелой травмы я долгое время не мог отличиться. Поэтому хочется, чтобы этот гол стал началом будущей голевой серии. Это взятие ворот также хочу посвятить своей жене, ведь она очень меня поддерживала и не дала разувериться в себе.

"Чувствовалось, что можем дожать Рух": Кучер назвал причину очередной неудачи Черноморца

Мы с Виталием Холодом много работаем над такими передачами и выходом из обороны в атаку. Он может отдать качественный дальний пас, поэтому я двигался сначала к нему, но изменил направление и побежал за спину сопернику. Хорошо, что Виталий и я чувствуем друг друга на поле и можем разыграть такую комбинацию.

Рух ответственно готовился к матчу с Черноморцем. Команда разбирала игру соперника, их сильные и слабые стороны. Поэтому мы заслуженно победили, потому что были готовы к этому поединку", – цитирует Климчука пресс-служба Руха.

Напомним, до этого последний раз Юрий Климчук забивал 22 октября 2023 года в матче против Вереса (5:2). В текущем сезоне в активе нападающего 1 гол и одна результативная передача в 22-х поединках.

Рух заслуженно победил Черноморец – одесситы не смогли покинуть зону вылета