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Форвард Руха Климчук: В начале сборов Кучук думал, что я защитник

11:18 29 Читати українською
Форвард Руха Климчук: В начале сборов Кучук думал, что я защитник
Юрий Климчук (7-й номер) / фото ФК Рух

Нападающий Руха Юрий Климчук рассказал о курьезном случае, который произошел во время тренировочных сборов.

"Стараюсь забивать в каждом матче, помогать команде. За 12 матчей за Рух забил 10 голов – такая результативность у меня была, когда играл в дубле Стали.

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Ближайшая для меня позиция – центральный нападающий. Но Кучук только посреди сборов узнал, что я играю в нападении. Он говорил, что я хороший защитник. То, что меня наигрывали защитником, дало мне многое. Я должен был научиться понимать, как действуют крайние защитники, чтобы потом играть против них.

Главная цель – сыграть за сборную Украины. Если мы выйдем с Рухом в УПЛ и будем в верхней части таблицы, думаю, все реально", – рассказал Климчук в комментарии официальному сайту Руха.

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Первая лига Юрий Климчук Юрий Климчук Рух Рух Леонид Кучук Леонид Кучук
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