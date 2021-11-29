Кондраков перенес операцию на левом голеностопе в бельгийском Антверпене и уже приступил к процессу реабилитации, сообщает официальный сайт Руха.

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"Операция прошла успешно, продолжалась примерно 40 минут. Наркоз игрок перенес хорошо, никаких проблем нет. Ориентировочные сроки восстановления – 3 месяца. Все зависит от процесса восстановления. Надеемся, что Даниил вернется к тренировкам как можно быстрее", – цитирует врача Руха Дмитрия Бабелюка пресс-служба клуба.

Добавим, что Кондраков провел за львовян 12 матчей во всех турнирах, отличившись 3-мя голами – исключительно в Кубке Украины.

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