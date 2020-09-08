Форвард Ромы Патрик Шик перешел в леверкузенский Байер, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер итальянский журналист Фабрицио Романо.

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Футболист уже успешно прошел медосмотр и заключил соглашение с немецким клубом до июня 2025 года. Сумма трансфера составила 27 млн ​​евро плюс бонусы. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Шик выступает за Рому с 2017 года. Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в составе РБ Лейпциг, за который провел в Бундеслиге 22 матча и забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Арендное соглашение между Ромой и РБ Лейпциг предусматривала опцию выкупа Шика за 29 млн евро. Однако, директор "быков" заявил, что саксонцы не могут себе позволить удержать нападающего в команде за такую ​​сумму. В ответ римляне снизили цену до 25 млн, однако менеджмент Лейпцига не соблазнился на такую ​​уступку.

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