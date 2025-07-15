21-летний форвард Реала Альваро Родригес признался, что этим летом планирует покинуть клуб, чтобы получить регулярную игровую практику. Нападающий, который прошлый сезон провел в аренде в Хетафе, признал, что пока не имеет шансов закрепиться в первой команде мадридцев.

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"Мне 21 год, я думаю, что должен уйти – не могу долго ждать. Продолжу свой путь с надеждой вернуться. Моя мечта – играть за Реал, и я за нее буду бороться, но для этого сначала должен уйти", – приводит слова Родригеса GOAL.

Форвард также рассказал, что в свое время отказался от предложений топ-клубов: "Когда я подписывал контракт с Реалом, меня хотели Барселона и Эспаньол. Мама сказала агенту, что я пойду только в Реал, хотя клуб еще даже не звонил. Думаю, Манчестер Юнайтед тоже проявлял интерес – мой агент даже подарил мне английский словарь".

Несмотря на желание покинуть Реал, Родригес не собирается возвращаться в Хетафе. По информации источника, нападающий хочет сменить клуб еще до старта сезона. За ним следят новички Ла Лиги Леванте и Эльче, а также Райо Вальекано.

Родригес стал известным в 2023 году, когда забил важный гол в мадридском дерби против Атлетико. Недавно он не попал в заявку Реала на КЧМ, уступив место Гонсало Гарсии, что также повлияло на его решение искать новый клуб.

Всего за Реал Родригес провел 10 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

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