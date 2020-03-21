Форвард Реала сообщил о беременности своей подруги – в прошлом году у него родился сын от другой девушки

Лука Йович со своей любимой / Фото из открытых источников

Игрок сборной Сербии Лука Йович продолжает удивлять своих поклонников – на этот раз новости положительные.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович поделился радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Футболист сообщил, что его девушка, сербская модель София Милошевич, беременна.

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"Я так счастлив поделиться с вами тем, что у нас будет ребенок. Люблю тебя", – написал форвард под фотографией со своей возлюбленной.

Напомним, у 22-летнего Йовича уже есть один ребенок. 25 февраля 2019 года у него и его давней подруги Анжелы Манитасевич родился сын Дэвид. Впоследствии пара разошлась, однако сохранила дружеские отношения.

Интересно, что ради дня рождения своей девушки Йович нарушил строгий карантин и полетел в Белград. Изюминкой ситуации является то, что Лука ранее пользовался тем самым бассейном, что и зараженный коронавирусом игрок баскетбольной команды "сливочных". Однако угроза заразить любимую не остановил футболиста и он покинул Мадрид, чем вызвал шквал критики болельщиков и даже премьер-министра Сербии.

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