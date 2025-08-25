Звезда Реала Родриго эмоционально отреагировал на свою замену в матче с Реалом Овьедо.

Реал одержал победу над Реалом Овьедо (3:0) во втором туре Ла Лиги, но главное внимание досталось не игре, а поведению Родриго.

Реал в тяжелом матче разгромил Овьедо – Мбаппе оформил дубль, Винисиус добил новичка со скамейки запасных

24-летний бразилец после замены не скрывал раздражения и заметно нервничал на скамейке запасных. Соответствующее видео разместил в сети Х аккаунт abanga_philemon.

Интересно, что тренер Реала Хаби Алонсо прокомментировал игру Родриго следующим образом: "В первом тайме он сиял вместе с Каррерасом и Мбаппе. Сегодня Овьедо сыграл хорошо, было сложно находить свободные зоны, но меня впечатлила его игра. Нам нужны все, а Родриго – обычный игрок, как и его партнеры по команде".

Ситуация вокруг Родриго и так напряженная – после прихода Хаби Алонсо он потерял место в стартовом составе, получая значительно меньше игрового времени. Ранее сообщалось, что Реал готов продать бразильца и ожидает предложения от клубов АПЛ.

