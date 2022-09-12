Испанец в нынешнем сезоне наиграл жалкие 19 минут, а матч против Мальорки в очередной раз просидел в запасе. Асенсио разминался и устроил истерику, когда Анчелотти произвел последнюю замену без него. 26-летний нападающий швырнул тренировочный жилет, пнул бутылку и сердито уселся на скамью запасных.

Yo ya lo decía , es un chulo y un prepotente. Asensio ya tuviste tus años de gloria, ahora a chupar banquillo.pic.twitter.com/oCsUxkrmR2 — Alejandro (@AlejaandroFCB) September 11, 2022

"На самом деле я еще хотел выпустить Мариано и Асенсио. Марко был злой, и я это понимаю. В этот период он является наиболее пострадавшим игроком в команде. Он очень важен для нас, и я принимаю во внимание его реакцию", – сказал Анчелотти после матча.

Добавим, что контракт Асенсио с Реалом истекает следующим летом. Уже в межсезонье ходили слухи о продаже вингера, но он все же остался на Сантьяго Бернабеу.

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