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Форвард Реала Де Томас перешел в Райо Вальекано

24 августа 23:29 13 Читати українською
Форвард Реала Де Томас перешел в Райо Вальекано
Рауль Де Томас / ФК Райо Вальекано

Райо Вальекано арендовал нападающего мадридского Реала Рауля Де Томаса.

Райо Вальекано на своем официальном сайте сообщил о годичной аренде нападающего мадридского Реала Рауля Де Томаса.

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Де Томас является воспитанником королевского клуба и выступал в составе Кастильи, но не смог стать основным игроком в первой команде, хотя Лопетеги принимал игрока на предсезонные сборы в США.

Райо является новичком Примеры после двух лет отсутствия в ней. За это время мадридцы успели запомниться скандалом с арендой Романа Зозули, которую сорвали фанаты, обвиняя украинца в нацизме.

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