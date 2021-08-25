Нападающий ПСВ Эран Захави еще долго будет вспоминать свой момент в матче плей-офф квалификации ЛЧ против Бенфики.

На 62-ой минуте израильтянин упустил лучшую возможность, чтобы таки поразить ворота "орлов".

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Коди Гакпо ворвался в штрафную и выкатил мяч на Захави. Нападающий ПСВ слишком жестко поставил ногу и влепил в перекладину с 6 метров. Шокированный Эран упал на колени, не веря своей неудаче.

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Добавим, что Бенфика Романа Яремчука удержала удовлетворительную нулевую ничью и завоевала путевку в групповой этап ЛЧ.

Бенфика в меньшинстве удержала ничью с ПСВ и прошла в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей – Яремчук сыграл 61 минуту