Полузащитник "белых орлов" Кацпер Козловски на всю жизнь запомнит матч второго тура чемпионата Европы против Испании (1:1).

Козловски вышел на поле стадиона в Севилье на 55-й минуте встречи против "Фурии Рохи", заменив Матеуша Клиха.

Испания – Польша – 1:1 – видео голов

Кацперу на момент появления в матче было 17 лет и 246 дней. Теперь полузащитник стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Интересно, что по этому показателю поляк обошел англичанина Джуда Беллингема, который установил рекорд всего 6 дней назад.

К слову, Кацпер Козловски является воспитанником клуба Погонь. За основную команду он уже провел 24 матча (1 гол и 3 ассиста). В сборной Польши хавбек дебютировал 28 марта этого года.

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