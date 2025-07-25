– Как говорится, первый блин комом. Очень обидно, что так начали. Видимо, повлиял наш пропущенный мяч. Мы пропустили, немного стушевались, больше суеты какой-то появилось, потому что до нашего гола мы очень хорошо распознавали ситуации, хорошо выходили, находили свободных партнеров. Но потом что-то немножко сломалось, и уже 2-й гол перед перерывом немножко добил нас. Конечно, во 2-м тайме мы должны были наверстывать упущенное и спешить еще больше.

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– Вышел Гайдучик в старте, видно было, что где-то пытались загружать туда мяч. Когда вы выходили с замены, ваши задачи, я так понимаю, уже были другие, учитывая счет. Какие наставления вам давал тренер?

– Я нужен был, чтобы добавить агрессии, где-то не хватало этого и в 1-м тайме. Чем смог – тем помог. Конечно, хочется забитых мячей, победы, но... Да, конечно, мне нужно было вытянуть защитников, и чтобы наши вингеры врывались в свободные зоны. Что-то удавалось, что-то нет, но есть еще неделя, чтобы все исправить. Надеюсь, что во 2-й игре мы выступим лучше и пройдем дальше.

– Удивил ли соперник?

– Вы знаете, влияют разные ситуации. Наши эксперты говорят: "Андорра, Андорра", но вы видите, что там много игроков с хорошей школой, и они – вы же видели – немного сыграннее, потому что мы только начинаем наш путь с новым тренерским составом. Для кого-то, как для меня, что-то не в новизну, для ребят это в новизну. Конечно, на все нужно время, но я уверен, что все будет хорошо и будем добавлять с каждой игрой, с каждой тренировкой в понимании, в исправлении тех ошибок, которых сегодня, к сожалению, было очень много. Будем верить, – цитирует Филиппова FootballHub.

Напомним, ответный матч между Санта-Коломой и Полесьем состоится уже менее чем через неделю – 31 июля. Начало встречи в 19:00.

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