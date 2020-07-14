Форвард Олимпика Шахаб шокировал амбициозными планами донецкой команды на следующий сезон

Иранский форвард донецкого Олимпика Захедитабар Шахаб убежден, что его команда в следующем сезоне будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

"Каждая команда стремится в первую шестерку. Но Олимпик может побороться не только за Лигу Европы, но и за зону Лиги чемпионов, так как в команде достаточно опытных игроков.

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Наши результаты говорят сами за себя. Да, порой нам не везло, хотя и играли хорошо. Считаю, если будем работать упорнее – сможем попасть и в топ-3, чтобы побороться за медали чемпионата. Нет ничего невозможного.

Для меня переезд в Олимпик – возможность попасть в Европу. В том числе – играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Думаю, это возможно", – сказал Шахаб в программе "Футбольный формат".

Напомним, за два тура до финиша текущего сезона Олимпик с 27-ю очками идет в турнирной таблице УПЛ десятым.

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