Кристал Пэлас и Ньюкасл разошлись миром (1:1) в 9-м туре английского первенства. Украшением встречи стал гол Каллума Уилсона.

Кристал Пэлас в течение всего поединка минимально преобладал, что и конвертировалось в гол Бентеке. Еще дважды "орлы" попадали в каркас ворот.

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Но Каллум Уилсон спас ничью для Ньюкасла. И еще как! После подачи с углового мяч поскакал по головам футболистов обеих команд и прилетел к 29-летнему форварду. Уилсон пробил в падении через себя и роскошно "снял паутину" в воротах.

Ньюкасл после девяти туров остался на предпоследней строчке с четырьмя зачетными баллами. В активе Каллума Уилсона четыре гола в пяти поединках АПЛ сезона 2021/22.

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