США, Лига 1

Шарлотт Индепенденс – Форвард Мэдисон – 6:2

Голы: Мбую, 9, Обертан, 22, Шевцов, 28, Цисс, 58, Талбойс, 69, Беннетт, 90 – Стренг, 37, Смит, 64

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Украинский нападающий Илья Шевцов забил свой первый гол в США. Дебют пришелся на поединок против команды Форвард Мэдисон. Шевцов вышел в старте и провел на поле 70 минут. Ужасный ляп голкипера соперника позволил команде украинца выйти вперед уже на первых минутах. Впоследствии французский хавбек Габриэль Обертан, в свое время успевший поиграть за Манчестер Юнайтед, ворвался в штрафную соперника и с линии закрутил сферу под перекладину.

А через шесть минут он уже ассистировал украинцу. Наш соотечественник принял навес с правого фланга, в воздушной борьбе продавил защитника и головой переправил мяч в нижний угол ворот. К слову, этот гол стал дебютным для Шевцова (Илья успел сыграть за Шарлотт 5 матчей).

Поединок изобиловал голами и завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев. Победа принесла команде 17 очков – после 13 туров Шарлотт Индепенденс в турнирной таблице третьего по силе дивизиона идет на пятом месте.

Напомним, 22-летний Шевцов принадлежит Десне, а за американский клуб выступает на правах аренды – соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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The pride of Kherson, Ukraine nets his first!



Illia Shevtsov heads in the Obertan cross and the Jacks are ??????!#CLTvMAD // #WeAreOne pic.twitter.com/A2yGFpmyXH — USL League One (@USLLeagueOne) June 26, 2022