В поединке 3-го тура немецкой Бундеслиги U-19 Нюрнберг принимал Кайзерслаутерн. В составе хозяев на поле вышел нападающий молодежной сборной Украины Эрик Шуранов, которого по праву можно назвать героем матча.

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Сначала 18-летний игрок на 6-й минуте дальним ударом открыл счет в матче. А за две минуты до окончания игры, когда его команда уже уступала сопернику, головой переправил мяч в сетку и спас Нюрнберг от поражения.

Таким образом, после 3-х туров команда украинца занимает в турнирной таблице Бундеслиги U-19 седьмую строчку, набрав 5 очков.

Напомним, Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18, U-19, а также вызывался Русланом Ротанем в команду U-21.

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