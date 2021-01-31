"Вокруг него собираются люди. Он харизматичный человек, притягивает. Он будет делать коллектив внутри команды, это чувствуется уже сейчас.

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В 12-м туре УПЛ я выполнял паненку. Я считаю себя хладнокровным. В Первой и Второй лигах я реализовал все пенальти. А в УПЛ однажды попал в перекладину и раз в штангу, то есть вратари еще мои пенальти не отражали. Я сам виноват, что не забил.

А Милевский пришел в команду, дал мне подзатыльник и сказал: "Посмотри 2006-й год, как надо бить пенальти". Посмеялся и всё", – сказал Нуриев в программе "Футбольный формат".

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

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