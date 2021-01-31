Форвард Миная Нуриев: Милевский дал мне подзатыльник и сказал: "Посмотри 2006-й год, как надо бить пенальти"
Нападающий закарпатской команды Анатолий Нуриев поделился мыслями относительно своего одноклубника Артема Милевского.
"Вокруг него собираются люди. Он харизматичный человек, притягивает. Он будет делать коллектив внутри команды, это чувствуется уже сейчас.
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В 12-м туре УПЛ я выполнял паненку. Я считаю себя хладнокровным. В Первой и Второй лигах я реализовал все пенальти. А в УПЛ однажды попал в перекладину и раз в штангу, то есть вратари еще мои пенальти не отражали. Я сам виноват, что не забил.
А Милевский пришел в команду, дал мне подзатыльник и сказал: "Посмотри 2006-й год, как надо бить пенальти". Посмеялся и всё", – сказал Нуриев в программе "Футбольный формат".
Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.
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