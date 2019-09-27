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Форвард Лугано Карлиньос получил травму и рискует не сыграть против Динамо

11:13 19 Читати українською
Форвард Лугано Карлиньос получил травму и рискует не сыграть против Динамо
Карлиньос / ФК Лугано

Лугано, соперник Динамо в Лиге Европы, потерпел кадровую потерю незадолго до матча с киевлянами.

 

Нападающий Карлиньос получил травму колена в матче чемпионата Швейцарии против Серветта, передает официальный сайт Лугано, ссылаясь на слова главного тренера Фабио Челестино.

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Степень травмы станет известна через несколько дней. Футболист рискует не сыграть в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо, который состоится 3 октября.

В 1 туре подопечные Алексея Михайличенко дома переиграли Мальме (1:0).

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