Форвард Ливерпуля Тайво Авоньи текущий сезон проведет в Унионе, сообщает официальный сат мерсисайдцев.

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23-летний фуболист будет выступать за берлинский клуб на правах аренды.

Напомним, нигериец в прошлом сезоне уже выступал в Бундеслиге, защищая цвета Майнца. Футболист провел за "карнавальщиков" 12 матчей и забил один гол.

В Ливерпуль Авоньи перешел в 2015 году из нигерийского клуба Империал – "красные" тогда выложили за перспективного нападающего 1,1 млн евро. К слову, в составе молодежной сборной U-17 он в 2013 году стал чемпионом мира.

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