"Вернулся Тьяго Мендес, Жан Лукас не сможет сыграть.

Доменек может возобновить карьеру в Нанте – он не тренировал 10 лет

Дембеле также не выйдет на поле – он сломал руку на вчерашней тренировке. Надеюсь, он выбыл ненадолго", – цитирует тренера официальный твиттер лионцев.

К слову, матч Лион – Нант состоится в среду, 23 декабря. Начало поединка в 22:00. В нынешнем сезоне Мусса Дембеле провел 16 матчей в чемпионате, в которых забил лишь 1 мяч.

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