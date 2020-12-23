Форвард Лиона Дембеле получил нетипичную травму
18:58 - Читати українською
Главный тренер французского Лиона Руди Гарсия поделился информацией о кадровых проблемах "ткачей" накануне 17-го тура Лиги 1.
"Вернулся Тьяго Мендес, Жан Лукас не сможет сыграть.
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Дембеле также не выйдет на поле – он сломал руку на вчерашней тренировке. Надеюсь, он выбыл ненадолго", – цитирует тренера официальный твиттер лионцев.
К слову, матч Лион – Нант состоится в среду, 23 декабря. Начало поединка в 22:00. В нынешнем сезоне Мусса Дембеле провел 16 матчей в чемпионате, в которых забил лишь 1 мяч.
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