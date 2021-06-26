36-летний форвард вышел на поле в игре отборочного турнира Арабского кубка против Бахрейна (0:2). Этот матч стал для него 185-м в составе сборной Кувейта.

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Как информирует официальный сайт ФИФА, по количеству проведенных матчей за национальную команду аль-Мутава стал новым мировым рекорсдменом. Он превзошел достижение экс-игрока сборной Египта Ахмеда Хассана (184 поединки), который завершил карьеру в национальной команде в 2012-м.

Интересно, что среди футболистов, которые продолжают выступать за сборные, ближе к рекорду находятся Серхио Рамос, у которого 180 матчей, и Криштиану Роналду – 178.

Заметим, на клубном уровне Бадер аль-Мутава выступает за Аль-Кадисию с 2002 года и только в 2011-м его на пол сезона отправляли в аренду в Аль-Наср.

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