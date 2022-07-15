Бразильский нападающий Колоса Диего Сантос продолжит карьеру в Залаэгерсеге, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Чемпион мира U-20 Сафронов продолжит карьеру в Венгрии

24-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды в течение следующего сезона. Залаэгерсег будет иметь право выкупа игрока.

Напомним, Сантос перешел в Колос летом 2021 года из Витебска за 120 тысяч евро. После начала полномасштабной войны приютился в польской Ягеллонии, за которую в 8 матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, к венграм недавно присоединился еще один представитель украинского футбола – чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Александр Сафоронов.

Залаэгерсег по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице чемпионата Венгрии восьмую строчку.

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