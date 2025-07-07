Паулаускас в ближайшее время перейдет в словацкий Земплин, сообщает Sport Arena.

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Литовский форвард присоединился к Колосу из албанской Эгнатии в январе 2024 года. Контракт игрока с ковалевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Вторую часть сезона 2024/25 Паулаускас провел в аренде у Динамо (Батуми). Нападающий сыграл там 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист. В составе Колоса Гитис провел 21 игру в УПЛ и отметился одним забитым мячом.

К слову, Земплин финишировал 7-м в прошлом сезоне чемпионата Словакии.

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