Форвард Колоса продолжит карьеру в Словакии
Центральный нападающий Колоса Гитис Паулаускас в ближайшее время покинет клуб.
Паулаускас в ближайшее время перейдет в словацкий Земплин, сообщает Sport Arena.
Колос объявил о подписании сразу четырех новичков – главная звезда Руха, экс-игроки Зари и Кривбасса и легионер
Литовский форвард присоединился к Колосу из албанской Эгнатии в январе 2024 года. Контракт игрока с ковалевским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Вторую часть сезона 2024/25 Паулаускас провел в аренде у Динамо (Батуми). Нападающий сыграл там 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист. В составе Колоса Гитис провел 21 игру в УПЛ и отметился одним забитым мячом.
К слову, Земплин финишировал 7-м в прошлом сезоне чемпионата Словакии.
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