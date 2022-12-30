Нападающий Колоса Абнер Ренан продолжит карьеру в чемпионате Боснии и Герцеговины, сообщает Динамомания.

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25-летний бразилец перейдет в Сараево. О деталях потенциального соглашения между клубами не сообщается.

Напомним, в марте Ренан отбыл в аренду в литовский Жальгирис, за который забил 23 гола и отдал 4 ассиста в 48 матчах. Его контракт с Колосом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, Сараево идет в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины на пятой строчке, отставая от лидера на 14 очков.

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