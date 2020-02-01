Форвард Ювентуса перешел в Андерлехт

Нападающий сборной Хорватии Марко Пьяца продолжит свою карьеру в Лиге Жупиле.

Бельгийский Андерлехт подписал хорватского форварда Ювентуса Марко Пьяцу, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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24-летний игрок пополнил команду "пурпурно-белых" на правах аренды и будет выступать за свой новый клуб до 30 июня 2020 года.

Перейдя в Ювентус из загребского Динамо в 2016 году за 23 млн евро, Марко успел поиграть в аренде в Шальке и Фиорентине. За Ювентус, контракт с которым рассчитан до июня 2021 г., он сыграл всего 21 поединок, забив единственный гол в Лиге чемпионов против Порту в сезоне 2016/17.

В текущем сезоне Пьяца практически не играл за "Старую синьору", пропустив старт сезона из-за серьезной травмы. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро.

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