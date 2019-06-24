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Форвард Эмполи обесчестил Путина неприличным жестом

12:14 241 Читати українською
Форвард Эмполи обесчестил Путина неприличным жестом
Леван Мчедлидзе / Фото ФК Эмполи

Грузинский нападающий Леван Мчедлидзе не побоялся публично высказать свою позицию относительно политики России.

Футболисты из Грузии продолжают открыто протестовать против действий Владимира Путина.

"Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией", – команда экс-карпатовца вышла на матч в специальных футболках

Известный форвард Леван Мчедлидзе показал средний палец восковой фигуре президента Российской Федерации. Таким образом он поддержал возмущение грузинского народа, который устроил демонстрации из-за выступления в кресле спикера парламента Грузии российского депутата. Представитель РФ открыто поддержал независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии. После этого в столице страны начались протесты, в результате которых пострадали несколько десятков человек.

Добавим, что страницу Georgian. football в Instagram, на которой опубликовали фотографию Мчедлидзе, уже заблокировали.

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Теги
Грузия Грузия Россия Россия Мир Леван Мчедлидзе Леван Мчедлидзе
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