Форвард Эмполи обесчестил Путина неприличным жестом

Грузинский нападающий Леван Мчедлидзе не побоялся публично высказать свою позицию относительно политики России.

Футболисты из Грузии продолжают открыто протестовать против действий Владимира Путина.

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Известный форвард Леван Мчедлидзе показал средний палец восковой фигуре президента Российской Федерации. Таким образом он поддержал возмущение грузинского народа, который устроил демонстрации из-за выступления в кресле спикера парламента Грузии российского депутата. Представитель РФ открыто поддержал независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии. После этого в столице страны начались протесты, в результате которых пострадали несколько десятков человек.

Добавим, что страницу Georgian. football в Instagram, на которой опубликовали фотографию Мчедлидзе, уже заблокировали.

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