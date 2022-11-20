Форвард Эквадора в матче-открытии ЧМ-2022 повторил достижение, которое держалось 88 лет – до еще одного рекорда 1 гол
Нападающий Фенербахче Эннер Валенсия уже вписал свое имя в историю мирового футбола.
В стартовом поединке чемпионата мира в Катаре Эквадор уверенно победил хозяев турнира со счетом 2:0. Дублем отличился Эннер Валенсия (еще один его гол не засчитали из-за офсайда).
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Форвард Фенербахче стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось забить два гола в матче-открытии Мундиаля. Первым в этом условном рейтинге был Анджело Скьявио в далеком 1934 году (тогда он помог сборной Италии разгромить США 7:1).
Кроме того, Валенсия забил пять последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира. На ЧМ-2018 Эквадор не играл, а на Мундиале 2014 года он забил Швейцарию и Гондурас (дважды). До повторения рекорда чемпионатов мира – 6 голов сборной подряд, забитых одним и тем же игроком – ему остался один мяч. Ранее такое удавалось лишь португальцу Эйсебио (ЧМ-66), итальянцу Паоло Росси (ЧМ-82) и Олегу Саленко (ЧМ-94).
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