В стартовом поединке чемпионата мира в Катаре Эквадор уверенно победил хозяев турнира со счетом 2:0. Дублем отличился Эннер Валенсия (еще один его гол не засчитали из-за офсайда).

ЧМ-2022 стартовал скандальным незасчитанным голом в ворота Катара – первый легальный мяч забили с пенальти

Форвард Фенербахче стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось забить два гола в матче-открытии Мундиаля. Первым в этом условном рейтинге был Анджело Скьявио в далеком 1934 году (тогда он помог сборной Италии разгромить США 7:1).

Кроме того, Валенсия забил пять последних голов сборной Эквадора на чемпионатах мира. На ЧМ-2018 Эквадор не играл, а на Мундиале 2014 года он забил Швейцарию и Гондурас (дважды). До повторения рекорда чемпионатов мира – 6 голов сборной подряд, забитых одним и тем же игроком – ему остался один мяч. Ранее такое удавалось лишь португальцу Эйсебио (ЧМ-66), итальянцу Паоло Росси (ЧМ-82) и Олегу Саленко (ЧМ-94).

Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"

QAT 0-2 ECU (35')#Qatar2022



Enner Valencia es el SEGUNDO jugador que logra un doblete en el primer tiempo de un partido inaugural de TODA la historia de la Copa del Mundo. El primero fue Angelo Schiavio en la edición 1934 (Italia 7-1 Estados Unidos). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 20, 2022