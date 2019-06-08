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Форвард Израиля Захави повторил достижение Рауля в матчах евроотбора

06:30 65 Читати українською
Форвард Израиля Захави повторил достижение Рауля в матчах евроотбора
Эран Захави / фото из соцсетей

Нападающий сборной Израиля Эран Захави помог своей команде одержать победу над Латвией в матче отбора на Евро-2020.

 

Израиль разгромил Латвии (3:0), а все три гола в отчетном матче забы Захави. Интересно, что в предыдущем матче против Австрии нападающий тоже оформил хет-трик.

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Таким образом Эран стал первым игроком с 1999 года, которому удалось забить по три гола в двух матчах евроотбора подряд. Предыдущим автором этого достижения был легендарный нападающий сборной Испании Рауль.

После трех матчей Израиль набрал 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы G. Отставание от Польши составляет 2 пункта.

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