С мечтами о чемпионстве подопечным Лучано Спаллетти следует попрощаться. Отыграть 8 очков (в случае победы Интера) за четыре тура почти нереально. К счастью, гандикап позволяет не беспокоиться за место в топ-4.

Наполи уступил Эмполи и ухудшил шансы на Скудетто, Салернитана и Дженоа приблизились к выживанию в Серии А

Эмполи обыграл Наполи в первом круге и сумел повторить это снова. Правда, в домашнем матче пришлось сотворить маленькое чудо. К 79-й минуте хозяева проигрывали 0:2, но смогли закамбечить. Решающий дубль в активе Андреа Пинамонте. Права на форварда принадлежат Интеру, у которого самые большие шансы на чемпионство. Также отметим грандиозный провал Мерета, когда Эмполи забивал второй гол.