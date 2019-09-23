Форвард Горняка-Спорт забил роскошный гол в матче Первой лиги

Форвард Горняка-Спорт Алексей Збунь отличился фантастическим голом в матче 10-го тура Первой лиги против Черкащины.

Нападающий Горняка-Спорт Алексей Збунь невероятным ударом открыл счет в матче против Черкащины.

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Форвард получил мяч вблизи штрафной, прокинул защитнику между ног и сразу же пробил в дальнюю девятку без шансов для голкипера.

Отметим, что этот гол помог Горняк-Спорта одолеть Черкащину (2:1) в матче 10-го тура Первой лиги.

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