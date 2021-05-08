Курьезный эпизод произошел в матче 21-го тура Второй лиги между Буковиной и галицким Карпатами.

Гости еще до середины второго тайма сделали счет разгромным, а на последних секундах встречи могли еще больше добить своего соперника. Однако Игорь Халк Худобяк упустил роскошный шанс.

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Голкипер и защитник Буковины, казалось, "привезли" катастрофу на собственные ворота. Худобяк вышел на пустые ворота, но попасть в них не сумел. Более того, дальше Карпаты получили право на пенальти, а все тот же Худобяк его не реализовал.

Добавим, что Карпаты продолжают претендовать на повышение в классе, пока находясь на третьей строчке. Буковина расположилась в середине таблицы и проиграла три последних матча.