"Форвард должен забивать": Marca считает, что Альбасете страдает из-за Зозули – самого дорогого игрока команды

Нападающий Альбасете Роман Зозуля получил порцию критики от ведущего спортивного издания Испании.

Альбасете остается наименее результативной командой Сегунды. 19 забитых мячей – главная причина страданий ламанчцев, которые не побеждают во втором дивизионе Испании 10 матчей подряд и скатились в зону вылета. Авторитетная Marca считает, что Роман Зозуля, главная надежда "механического сыра", должен делать значительно больше.

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"Он забил только 3 гола в 24-х поединках – это слишком мало как для самого дорогого игрока в команде, несмотря на то, что украинец не выполняет пенальти. Последний раз он отмечался 25 октября в матче против Кадиса, более трех месяцев назад. Эта серия продлится еще на одну неделю, ведь Зозуля получил пятую желтую карточку против Понферрандины и пропустит встречу с Мирандесом. Таким образом, Алькарас должен привлекать кого-то из новых форвардов – Кэрола или Нуньеса.

Лучшим снайпером Сегунды является Стуани (Жирона) с 20-ю голами. За ним расположились Юри (Понферрадина, 16) и Луис Суарес (Сарагоса, 14). Десять мячей провели: Садику (Малага), Алекс (Кадис), Виера (Лас-Пальмас), Стоичков (Алькоркон) и Ортуньо (Овьедо). Четыре и более забили 57 футболистов, а Зозуля занимает 58-е место в рейтинге, которое делит еще с 30-ю игроками.

Хотя Зозуля помогает команде другими качествами, прежде всего, работоспособностью, смелостью в борьбе, полной самоотдачей от первой и до последней минуты, главная цель нападающего – забивать голы. Зозуля не забивает, а Альбасете страдает", – отмечает издание.

Напомним, что в прошлом сезоне Роман забил 11 голов в 37 поединках Примеры.

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