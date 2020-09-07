Об избраннице 20-летнего форварда ничего неизвестно. Фотографию со свадьбы выложил другой нападающий Динамо – Евгений Исаенко – в свой Instagram. К слову, на днях он на правах аренды перешел в Колос и уже отметился двумя голами.

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Заметим, Сухоручко выступает за молодежную команду Динамо. В сезоне 2019/20 он забил 4 гола в чемпионате Украины U-21, а перед тем играл за киевский Арсенал на правах аренды. За первую команду Динамо в официальных матчах не играл.

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