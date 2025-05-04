В матче 27-го тура юношеского чемпионата Украины Динамо разгромило Ингулец (4:0) и закрепилось на вершине турнирной таблицы. Дублем за киевлян отметился Дмитрий Кремчанин. Как следствие, в активе полузащитника уже 43 забитых мяча в юношеских чемпионатах.

Пономаренко стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА

Таким образом, Кремчанин превзошел достижение своего одноклубника Матвея Пономаренко, который на уровне юношеского чемпионата отличился 41 раз, и стал лидером в историческом реестре лучших бомбардиров чемпионата U-19, сообщает официальный сайт "бело-синих". К слову, впереди у Динамо еще три матча и Дмитрий имеет шанс улучшить свой показатель.

Результативность Дмитрия Кремчанина в чемпионате Украины U-19:

– сезон-2022/2023 – 9 голов;

– сезон-2023/2024 – 13 голов;

– сезон-2024/2025 – 21 гол (кампания продолжается).

Напомним, Пономаренко ранее стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА. К слову, в турнирной таблице чемпионата U-19 Динамо опережает Шахтер на 4 очка.