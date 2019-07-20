Форвард Динамо Сухоручко может перейти в Слован Либерец

Нападающий киевского Динамо Даниил Сухоручко вскоре может оказаться в Словане Либерец.

19-летний форвард может стать первым переходом в рамках сотрудничества между клубами, сообщает Динамомания.

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Сухоручко будет играть за Слован на правах аренды. Прошлый сезон он провел в составе Арсенала-Киев. Правда, завоевать место в основе "канониров" не сумел. В его активе лишь 2 матча во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч.

Ранее стало известно, что Динамо будет сотрудничать со Слованом по образцу Шахтера, стабильно отдающего игроков в аренду венгерскому Ференцварошу.

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