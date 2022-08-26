Лига конференций, плей-офф квалификации. Ответный матч

Слован Братислава – Зрински – 2:1 (по пен. 6:5). Первый матч – 0:1

Голы: Рамирес, 67, 120+1 – Савич, 103

Удаление: Канкава, 118 (Слован)

Команда из Боснии и Герцеговины выиграла первый матч и удерживала ничью до 67-й минуты. Эрик Рамирес замкнул прострел с фланга и вывел Слован вперед, переведя игру в экстра-тайм.

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Там разыгралась настоящая драма. Зрински сравнял счет, а Слован остался в меньшинстве после удаления Джабы Канкавы – бывшего лидера Днепра. До финального свистка оставались считанные секунды, но опять свое слово сказал Рамирес. Форвард фантастическим ударом ножницами оформил дубль. Игра перешла в серию пенальти – Эрик свой удар реализовал, а словаки выиграли 6:5. Слован вышел в групповой турнир Лиги конференций.

Напомним, права на 23-летнего форварда сборной Венесуэлы принадлежат киевскому Динамо. Рамирес подписал контракт с "бело-синими" летом 2021-го, но сыграл всего 7 матчей (1 гол, 1 ассист). Вторую часть сезона 2021/22 отыграл в аренде за Спортинг Хихон (12 поединков). Это первые голы Рамиреса за Слован, который летом будущего года может выкупить игрока Динамо.

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