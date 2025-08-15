По информации из соцсетей Акритаса, форвард Динамо Бенито подписал контракт с кипрским клубом. Нигериец перешел в новую команду в статусе свободного агента. Соглашение Бенито с Акритасом заключено до 30 июня 2026 года.

Нигериец перешел в Динамо из российского Тамбова в 2020 году как свободный агент. За время пребывания в Динамо он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

В течение этого периода Бенито несколько раз отправляли в аренду – в Олимпик, Горицу и Зарю. Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 300 тысяч евро.

