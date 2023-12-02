Колумбия, Примера А, 4-й тур

Америка де Кали – Атлетико Насьональ – 0:1

Гол: Рамирес, 23

Удаления: Ибарбо, 90+1 (красная карточка) – Миер, 14 (красная карточка)

Динамо назвало лучшего игрока команды в ноябре

Атлетико Насьональ на выезде одержал победу над Америка де Кали. Героем встречи стал венесуэльский форвард Динамо, который на правах аренды ныне выступает в чемпионате Колумбии.

В середине тайма 25-летний нападающий получил пас из центра поля, на мгновение опередил голкипера соперника, который вышел далеко из ворот, и легко закатил сферу в сетку. Ценность этой победы заключается еще и в том, что Атлетико почти весь матч провел в меньшинстве – уже на 14-й минуте гости остались вдесятером и лишь в добавленное время арбитр выровнял составы.

Напомним, в текущем сезоне Рамирес провел за Атлетико Насьональ 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Сидорчук провел юбилейный матч за Вестерло – команда украинца уступила одному из лидеров Лиги Жупиле