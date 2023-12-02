Форвард Динамо принес своей команде победу за океаном – видео гола, забитого в меньшинстве
Нападающий Атлетико Насьональ Эрик Рамирес, права на которого принадлежат Динамо, продолжает забивать за рубежом.
Колумбия, Примера А, 4-й тур
Америка де Кали – Атлетико Насьональ – 0:1
Гол: Рамирес, 23
Удаления: Ибарбо, 90+1 (красная карточка) – Миер, 14 (красная карточка)
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Атлетико Насьональ на выезде одержал победу над Америка де Кали. Героем встречи стал венесуэльский форвард Динамо, который на правах аренды ныне выступает в чемпионате Колумбии.
В середине тайма 25-летний нападающий получил пас из центра поля, на мгновение опередил голкипера соперника, который вышел далеко из ворот, и легко закатил сферу в сетку. Ценность этой победы заключается еще и в том, что Атлетико почти весь матч провел в меньшинстве – уже на 14-й минуте гости остались вдесятером и лишь в добавленное время арбитр выровнял составы.
Напомним, в текущем сезоне Рамирес провел за Атлетико Насьональ 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
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