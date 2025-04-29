"Вы знаете, когда ты приходишь в Динамо, все сразу ждут от тебя результата. Когда у меня это не получилось, я сразу закрылся в себе. Начал избегать команды, друзей. Постоянно сидел в квартире.

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Это огромная проблема в спорте – одиночество. Это сильно угнетает. Тяжело, когда человек испытывает эту эмоцию, но играет в командном виде спорта. На тот момент меня поддерживали Костя Вивчаренко, Денис Попов и Руслан Нещерет", – сказал Супряга в эфире YouTube-канала АкТИвни.

К слову, Супряга выступает на правах аренды в Заре с начала текущего сезона – игрок принадлежит Динамо. Нападающий провел 15 матчей (всего лишь 335 минут) и результативными действиями не отличался.

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