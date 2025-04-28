Форвард Динамо откровенно назвал самого слабого тренера киевской команды
Нападающий Динамо Владислав Супряга, который на правах аренды выступает за Зарю, ответил на блиц-опрос о своей карьере.
– Самый сильный тренер, с которым ты работал?
– Дмитрий Михайленко.
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– Самый слабый тренер в твоей карьере?
– Хацкевич.
– Самый техничный футболист, с которым ты пересекался?
– Виктор Цыганков.
– Самый тяжелый защитник, против которого приходилось играть?
– Илья Забарный, – сказал Супряга в эфире YouTube-канала АкТИвни.
Напомним, Супряга присоединился к Заре в начале текущего сезона на правах аренды – игрок принадлежит Динамо. Нападающий сыграл в 15 матчах (всего лишь 335 минут), результативными действиями не отличался.
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