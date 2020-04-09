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Форвард Динамо опроверг свои же слова о получении в подарок BMW – оригинальная мотивация такого поступка

11:16 65 Читати українською
Форвард Динамо опроверг свои же слова о получении в подарок BMW – оригинальная мотивация такого поступка
Евгений Рязанцев / Фото из социальных сетей

Во время карантина каждый развлекается как может – воспитанник Динамо решил провести "социальный эксперимент", запустив фейковую информацию о себе.

Нападающий киевского Динамо Евгений Рязанцев, который накануне опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото на фоне роскошной машины, поблагодарив родителей за подарок, заявил, что это фейк.

Форвард Динамо, раздававший маски на улицах Киева, получил в подарок BMW

Воспитанник "бело-синих" записал и выложил видео, на котором объяснил свой предыдущий пост своего рода "социальным экспериментом" – таким образом игрок решил посмотреть на реакцию друзей и подписчиков.

"Я хотел посмотреть на реакцию людей. Это не мой автомобиль, я взял его в аренду. После того поста мне начали писать много девушек. Это все дешевый понт, но я хотел посмотреть на реакцию", – рассказал форвард Динамо.

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