Нападающий Динамо Владислав Герич стал игроком Черноморца, сообщает официальный сайт "моряков".

19-летний форвард будет выступать за команду Александра Кучера на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2025/26. В одесском клубе Владислав выбрал себе футболку с номером 77.

Напомним, Герич – воспитанник Львова. Летом 2023 года в статусе свободного агента перешел в Динамо. За два года форвард сыграл за U-19 "бело-синих" 33 матча и забил 18 мячей. За главную команду провел 3 поединка. Вызывался в сборную Украины U-20.

К слову, Черноморец по итогам прошлого сезона покинул УПЛ и выступает в Первой лиге. После 4-х туров одесситы в турнирной таблице идут вторыми, имея в своем активе 10 очков.