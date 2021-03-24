Нападающий "бело-синих" Клейтон да Силва может перейти в Альянсу Лиму, сообщает издание Goal.

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Представители перуанского клуба недавно контактировали с 25-летним футболистом. Ожидается, что уже в ближайшие дни Альянса сделает Динамо официальное предложение по трансферу бразильца.

Напомним, Клейтон присоединился к команде Мирчи Луческу в октябре 2020 году на правах свободного агента, однако пока так и не дебютировал за основу. Провел три матча за U-21, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами рассчитан до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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