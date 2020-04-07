Форвард Динамо, который раздавал маски на улицах Киева, получил в подарок BMW

Нападающий киевлян Евгений Рязанцев поделился радостными эмоциями в одной из социальных сетей.

Форвард молодежной команды киевского Динамо Евгений Рязанцев продемонстрировал подарок, который ему сделали родители. На своей странице в социальной сети Instagram футболист разместил фото с новым автомобилем – BMW 750Li, стоимость которого составляет более 2,5 миллиона гривен.

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"Девушка любит буквы BMW. Спасибо родителям за подарок", – подписал фотографию Рязанцев.

Напомним, в конце марта 18-летний футболист закупил 300 медицинских масок и раздал их людям пожилого возраста в Киеве и Радомышле.

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