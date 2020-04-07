toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Форвард Динамо, который раздавал маски на улицах Киева, получил в подарок BMW

18:03 291 Читати українською
Форвард Динамо, который раздавал маски на улицах Киева, получил в подарок BMW
Евгений Рязанцев / Фото из открытых источников

Нападающий киевлян Евгений Рязанцев поделился радостными эмоциями в одной из социальных сетей.

Форвард молодежной команды киевского Динамо Евгений Рязанцев продемонстрировал подарок, который ему сделали родители. На своей странице в социальной сети Instagram футболист разместил фото с новым автомобилем – BMW 750Li, стоимость которого составляет более 2,5 миллиона гривен.

Юный талант Динамо организовал благотворительную акцию на улицах Киева – поступок дня

"Девушка любит буквы BMW. Спасибо родителям за подарок", – подписал фотографию Рязанцев.

Напомним, в конце марта 18-летний футболист закупил 300 медицинских масок и раздал их людям пожилого возраста в Киеве и Радомышле.

"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99

blog_ava
"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99
13:00
1138
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо U-19 Динамо U-19 Евгений Рязанцев Евгений Рязанцев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
1
час
:
47
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук