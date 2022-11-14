Словакия, Фортуна лига, 18-й тур

Слован – Ружомберок – 2:0

Голы: Рамирес, 48, Вайсс, 56

Нереализованный пенальти: Вайсс, 55

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В матче очередного тура чемпионата Словакии Слован на собственном поле одолел Ружомберок. Непосредственно помог одержать победу своей команде нападающий Динамо Эрик Рамирес, выступающий за братиславцев на правах аренды. Форвард открыл счет на 48-й минуте: Куцка получил мяч на правом фланге вблизи штрафной, ворвался во вратарскую и прострелил на линию. Защитник пытался прервать передачу, однако сферу коварно срикошетила от него и прилетела к Рамиресу, который без раздумий элегантно отправил ее в сетку. Через 7 минут хозяева получили право на пенальти, но Вайсс ошибся. Реабилитироваться Владимир сумел уже через минуту, поставив точку в матче.

После 18-ти туров Слован идет в турнирной таблице первым, имея в своем активе 38 очков и опережает Дунайскую Стреду на три пункта.

Напомним, Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян всего 7 матчей (гол и ассист). Дальше была аренда в хихонский Спортинг и Слован. За братиславцев Эрик будет выступать до конца сезона – в 27 матчах он забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2026 года.

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