"Было ли тяжело при восстановлении от травмы? Конечно, тяжело, ведь был без команды. Надеюсь, что уже все позади, и с новыми силами приступаю к работе. Придут победы, и команда начнет показывать тот результат, на который все надеются и должен быть. Думаю, с игры против Миная мы начнем победную серию. Есть ли дискомфорт после травмы? Конечно, я ведь пропустил очень много. Пять месяцев – это достаточно большой промежуток времени. Надеюсь, теперь все будет хорошо, и я поскорее наберу нужную форму.

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Готовность составить конкуренцию в нападении? Конечно, готов. Но мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться в общей группе, ведь долгое время я работал индивидуально, и только начал тренироваться вместе со всеми. Это привычная вещь после травмы. Думаю, со временем наберу форму и буду составлять полноценную конкуренцию", – поделился Кулач в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что Кулач присоединился к киевлянам летом 2021 года. За это время Владислав всего 5 матчей за Динамо, забив 1 гол. Немало форвард пропустил из-за тяжелой травмы.

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