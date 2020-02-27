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Форвард Десны Филиппов рассказал, против какой команды труднее всего играть в УПЛ – это не Шахтер или Динамо

14:37 64 Читати українською
Форвард Десны Филиппов рассказал, против какой команды труднее всего играть в УПЛ – это не Шахтер или Динамо
Александр Филиппов / ФК Десна

Нападающий Десны Александр Филиппов признался, против какого соперника в УПЛ его команде играть труднее всего.

"Шахтер – играющая команда, у них сильный подбор исполнителей, они сами играют и другим дают. С ними получается более открытый футбол. Динамо больше прессингует, игры получаются более закрытыми.

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Нам особенно трудно играть с Колосом, хотя с каждым соперником по-своему трудно. Александрия – неуступчивая команда, не говоря уже о ведущих коллективах. Впрочем, например, Карпаты, которых мы вроде бы и победили с крупным счетом (6:2), тоже обыграть непросто. Результат порой бывает обманчивым", – цитирует Филиппова официальный сайт Десны со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, Филиппов в текущем сезоне сыграл 16 матчей в УПЛ и забил 9 голов. Что касается матчей с Колосом, то в текущем сезоне Десна набрала лишь одно очко в двух поединках против команды из Ковалевки.

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